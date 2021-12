D'importantes quantités de "médias filtrants", morceaux de plastiques utilisés pour filtrer les eaux usées par des stations d'épuration, ont été découverts depuis samedi sur les plages d'Hendaye et les berges de la Bidassoa. Une pollution certainement liée aux intempéries.

Intempéries au Pays basque : pollution plastique sur les plages et dans la Bidassoa

Des "médias filtrants" retrouvés en grande quantité sur la plage d'Hendaye et les berges de la Bidassoa

De gros ronds de plastiques blancs posés sur le sable, au milieu des branches d'arbres, rejetés par l'océan sur les plages d'Hendaye. C'est la découverte faite par de nombreux promeneurs depuis samedi 11 décembre. Une pollution en grande quantité, très certainement liée aux intempéries qui ont sinistré le Pays Basque, qui affecte particulièrement la baie de Txingudi et les berges de la Bidassoa en amont. Sur les plages d'Anglet, des quantités inhabituelles de plastiques ont également été ramassées.

Pollution en baie de Txingudi

Alerté, le représentant local de la Surfrider Foundation Europe confirme la présence inhabituelle de"médias filtrants", morceaux de matière plastique recyclée utilisés depuis le début des années 2000 par de nombreuses stations d'épuration pour filtrer les eaux usées et collecter les particules indésirables. François Verdet en a retrouvé sur la plage d'Hendaye dans l’embouchure de la Bidassoa.

Carte d'Hendaye, de la baie de Txingudi et de la Bidassoa, le fleuve frontalier - Google Maps

Il a également constaté leur présence dans la baie de Txingudi, au niveau de la gare d’Hendaye et de la base nautique. Il a ensuite remonté le fleuve côtier et découvert les mêmes ronds de plastique sur les berges jusqu'à 12 kilomètres en amont, à la frontière entre le Gipuzkoa et la Navarre.

Rejets d'une station d'épuration, appel à témoin lancé

L'organisation pense qu'il s'agit de rejets d'une station d'épuration, liée aux intempéries, qui ont été charriés en grande quantité jusqu'à l'océan par les débits importants du fleuve en crue lors des inondations de la fin de semaine et du week-end au Pays Basque.

La Surfrider Foundation Europe a lancé un appel aux témoins pour tenter de remonter jusqu'à la source de la pollution. Elle appelle les riverains qui constateraient la présence de ces morceaux de plastiques à témoigner et envoyer des photos sur la page dédiée.

Cinq tonnes de plastiques sur les plages d'Anglet

D'autres ronds de plastiques ont été constatés sur le littoral basque et sud landais. Mais il ne s'agit pas forcément de la même pollution. "La taille et la forme dépendent de la station d'épuration qui les utilise. Il en existe donc de plusieurs sortes", explique Lionel Cheylus, en charge de la relation avec les médias à la Surfrider Foundation Europe. Dans le cas d'Hendaye et de la Bidassoa ce sont des "biomédias type K3".

À Anglet, ce lundi 13 décembre au matin, les services de nettoyage de la Ville ont eux ramassé sur les plages, outre le bois et les carcasses d'animaux morts habituellement convoyés par l'Adour lors des grandes crues, cinq tonnes de plastiques. Une quantité tout à fait inhabituelle, même lors de ces épisodes climatiques extraordinaires.