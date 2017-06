Intempéries en Isère : un automobiliste miraculeusement indemne après la chute d’un rocher de 500 kilos

Les pompiers de l'Isère ont pratiqué une centaine d'interventions mercredi soir suite au passage de l'orage. Surtout des arbres tombés sur les voies de circulation, des inondations de caves ou de garages. Pas de blessé, mais un automobiliste miraculé.

C’est ce qui s’appelle avoir une bonne étoile ! "Cet automobiliste n’en revenait pas lorsqu’il nous a appelé en urgence" confie un pompier du SDIS 38 (service départemental d'incendie et de secours), sa voiture a été stoppée par la chute de plusieurs rochers sur la RD 1532 au niveau de Saint-Quentin-sur-Isère. Suite à l’orage et au glissement de terrain qu’il a provoqué sur cette petite route de campagne, plusieurs rochers dont un de 500 kilos ont terminé leur course sur le capot de sa voiture. Par miracle, et alors qu'il roulait à 70km/h au moment de l'impact, cet automobiliste de 35 ans n’a été que légèrement blessé par les éclats de verre de son pare-brise.