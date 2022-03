Elrow, le festival de musique techno, aura bien lieu à Biarritz. Programmé initialement les 4 et 5 décembre 2021, à la Halle d'Iraty, il avait été annulé la veille par la préfecture "au regard de l'épidémie de Covid-19". Neuf mille fêtards étaient attendus. Il aura finalement lieu le 23 avril.

Interdit pour cause de Covid-19, le festival Elrow reprogrammé le 23 avril à Biarritz

Le festival Elrow, qui devait se tenir les 4 et 5 décembre, aurait finalement lieu le 23 avril à la Halle d'Iraty à Biarritz (photo d'illustration)

Sauf nouvelle péripétie, le festival Elrow devrait bien avoir lieu à Biarritz le samedi 23 avril. "On va enfin pouvoir rattraper notre frustration de l’hiver passé et danser tous ensemble", se réjouit l'association angloye Evana, organisatrice de l'évènement. La première édition aurait du se tenir les 4 et 5 décembre à la Halle d'Iraty, mais elle avait finalement été reportée à la dernière minute. L'association, malgré une forte recrudescence des contaminations de Covid-19 au Pays Basque, avait tout tenté pour maintenir le festival. La préfecture avait finalement pris un arrêté d'interdiction la veille de la manifestation, entraînant son report.

Deux soirées en une

Pas moins de 9.000 personnes étaient attendues sur les deux soirées en décembre dernier. Mais la cinquième vague de Covid est passé par là. De nombreuses voix s'étaient élevées pour s'émouvoir de la tenue d'un tel rassemblement, même si aucun texte ne l'interdisait à l'époque. La municipalité de Biarritz avait finalement pris un arrêté interdisant sa tenue, par peur de voir se "créer des foyers épidémiques", trois jours avant l'évènement. Les organisateurs, après avoir renforcé le protocole sanitaire, avaient tout de même décidé de maintenir le festival avant que l'arrêté préfectoral ne mette fin au feuilleton.

Après avoir d'abord annoncé le report aux 23 et 24 avril 2022, le jour même de l'interdiction, les organisateurs ont donc finalement fusionné les deux soirées initiales en une unique journée marathon de 12h, le samedi 23 avril, entre 14h et 2h du matin. Les billets qui avaient été vendus pour le premier week-end annulé, et que les détenteurs ne se sont pas fait rembourser, restent valables. L'organisation annonce, ce vendredi 18 mars, que quelques billets sont remis en vente.