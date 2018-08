Caen, France

C'est parce qu'elle en a eu assez de voir que 98% des souvenirs que les touristes rapportent de France sont fabriqués en Chine qu'une jeune femme de Trouville (Calvados) a inventé le concept de la "French Baguette".

Une baguette en kit

Depuis sa mise sur le marché début juillet, elle en a déjà écoulé plus de 5000. La "French Baguette" est un kit pour fabriquer soi-même sa baguette. Une petite boîte à envoyer par La Poste ou à emporter dans ses bagages. Le souvenir gustatif d'un "petit bout de France"...

Les petites tours Eiffel sont fabriquées en Chine (...) même les bérets français sont fabriqués en Asie. ça m'a énervé de voir que les touristes chinois achetaient en France des souvenirs fabriqués...chez eux"

Made in Normandie

Eva Broussou a passé un CAP de cuisine et elle a mis au point cette petite boîte dans laquelle on trouve tous les ingrédients pour faire sa baguette "100% française et 100 % made in Normandie". La farine est fabriquée par un meunier de Dieppe (76), le moule pour cuire le pain (pliable et jetable) a été mis au point près du Mont Saint Michel (50) et le packaging permettant d'envoyer l'objet par La Poste est produit à Caen.

Deux ingrédients, a bit of water, a lot of french souvenirs and voilà ! "

La recette est simple et ancestrale mais jusqu'à présent la baguette mondialement connue n'avait pas la possibilité de quitter son sol français. Conditionnée dans sa boite "carte postale", elle est exclusivement commercialisée dans les magasins de souvenirs et les offices de tourisme.

Eva Broussou veut exporter sa "French Baguette" dans le monde entier © Radio France - - Francis Gaugain -

Ma vocation n'est absolument pas de concurrencer les boulangers, explique Eva Broussou, je suis une simple marchande de souvenirs

A près de 10 euros la baguette, la Trouvillaise n'est effectivement sans soute pas près de leur enlever le pain de la bouche mais elle veut exporter haut et loin les couleurs de la France et... de la Normandie. Elle a reçu une aide de 30 000 euros de la Région sous forme d'un prêt au titre de l'innovation.