Irlande : le message posthume d'un défunt lors de ses funérailles provoque un fou rire général

L'histoire a été reprise partout sur la toile. Shay Bradley, un ancien militaire irlandais, était un homme qui aimait beaucoup plaisanter, il avait toujours le bon mot pour rire. Lors de ses propres obsèques samedi 14 octobre, il laisse un dernier message à ses proches. Au moment où son cercueil est placé en terre et que sa famille se recueille autour, ils entendent la voix du défunt : "Bonjour ! Où suis-je ? Toc toc toc ! Faites-moi sortir, il fait vraiment trop noir ici". Le vétéran fait semblant de frapper à la porte de son cercueil, ce qui fait éclater de rire tout le monde.

Sa voix est enregistrée et diffusée sur une enceinte. C'était la dernière volonté de Shay Bradley et c'est sa fille qui orchestré le tout. Elle a partagé la vidéo de ce moment sur sa page Facebook. Plus d'un million de personnes l'ont vue.