Isère : y'a-t-il un loup près de La Tour-du-Pin ?

Plusieurs témoins rapportent avoir croisé ou aperçu un loup au nord de La Tour-du-Pin, notamment sur les communes de Rochetoirin et de La Chapelle-de-la-Tour. Certains sont même parvenus à filmer l'animal.

La Tour-du-Pin, France

Le bruit court depuis mardi sur les réseaux sociaux : une photo légendée à Rochetoirin, au nord de la Tour-du-Pin, ou encore une vidéo présentée comme prise à la Chapelle-de-la-Tour, dans le même secteur. Si l'animal aperçu et filmé est bien un loup, il s'agirait d'une première à cet endroit du département.

Les témoins se disent à chaque fois étonnés, voire incrédules. C'est dans la nuit de lundi à mardi vers 1 heure du matin que Ludovic, au volant de sa voiture, a croisé l'animal à la Chapelle-de-la-Tour et a bien failli le renverser : "Des chevreuils, des sangliers, des renards, des lapins, j'en voie souvent... mais un loup !" Dimanche, c'est Patrick qui se retrouve à une vingtaine de mètres de la bête, lorsqu'il rend visite à ses ânes dans un pré de Rochetoirin. Il l'a même appelé pour voir s'il venait explique-t-il, "je ne savais pas si c'était un chien errant". Mais il est désormais persuadé qu'il s'agit bien d'un loup, comme lui a rapporté Serge, un autre habitant de la commune, qui a également vu l'animal dans un pré vendredi dernier. "On le prend un peu comme ça, on en discute, mais c'est vrai qu'il était quand même impressionnant !" poursuit Patrick

Des signalements ont été faits auprès des mairies des communes concernées, et de la gendarmerie de la Tour-du-Pin, également au lieutenant de louveterie. L'ONCFS - Office national de la chasse et de la faune sauvage - a été prévenu, pour pouvoir identifier l'animal.