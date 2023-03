Ivre, elle croit voir des extraterrestres et se réfugie chez les gendarmes à Niort

A Niort, une histoire insolite racontée par les gendarmes des Deux-Sèvres sur leurs réseaux sociaux. Ce mardi 28 mars, vers 20h30, les militaires voient arriver une femme venue se réfugier dans leurs locaux après avoir vu dit-elle des extraterrestres et un cinquième élément. Les militaires réalisent alors quelques tests. Ils révèlent que cette femme avait beaucoup bu, elle avait un taux de plus de deux grammes d'alcool dans le sang. Elle est également positive au LSD et la méthamphétamine. Conduite à l'hôpital pour s'assurer de son état de santé, elle a ensuite été placée en dégrisement avant d'être entendue sur les faits.

