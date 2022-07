"J'ai beau chercher, je n'ai pas d'autres rêves à réaliser" : à 69 ans, cette manchoise survole la Merveille

Voir la baie du Mont-Saint-Michel depuis le ciel, ça fait 20 ans que Jacqueline Levavasseur l'imagine. Ce jeudi 28 juillet, le rêve de cette manchoise, habitante de Rauville-la-Bigot, rêve va devenir réalité : elle va survoler la Merveille en ULM, accompagnée d'un guide chevronné.

Une possibilité offerte par Rêves de Séniors, une opération -lancée par Silver Alliance, la première alliance d’entreprises du bien vieillir à domicile - qui vise à changer le regard que porte la société sur la vieillesse.

Alors comment se sent-on à l'heure de réaliser son rêve, à 69 ans?

"Je suis sereine et contente, explique Jacqueline, je me sens aboutir à quelque chose. " Quand elle a découvert Rêves de séniors il y a quelques mois, Jacqueline a tout de suite repensé à ses longues promenades d'été dans la baie du Mont-Saint-Michel, elle a toujours rêvé d'en voir plus. "Je me disais ça doit être super vu d'en haut mais je n'ai jamais franchi le pas."

Un rêve, un seul

En octobre, elle tombe sur les initiatives de Rêves de Séniors et son rêve lui est revenu. "En y réfléchissant, j'ai beau chercher, je ne vois pas ce que je souhaiterais réaliser d'autre." Et 69 ans c'est le bel âge pour passer enfin à l'acte.

Je me sens encore jeune et je me dis qu'à la fin de l'année je vais en avoir 70. Et ça c'est quand même un cap à passer, alors autant le faire allégrement

Jacqueline a rendez-vous à 14h30 pour un décollage à 15h avec un guide chevronné.