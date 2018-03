Toulouse, France

L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi et il est revenu, entre autres, sur sa relation particulière avec BigFlo & Oli. Il avait fait le buzz au mois de décembre, en citant les jeunes rappeurs toulousains dans son message de Noël. Il avait alors repris le passage d'une de leur chanson : "On est des éponges à sentiments. On préfère partager des ondes positives, plutôt que de peindre le monde plus noir qu’il ne l’est !” et Monseigneur Le Gall concluait : "Auprès du Sauveur, soyons des éponges et des lampes".

Big Flo et Oli dans les studios de France Bleu © Radio France - Radio France

L'archevêque ne s'est pas arrêté là. Depuis, il a invité les deux frères à manger à sa table. Et il y a environ trois semaines, il les a emmené voir le Pape à Rome.

Je les ai invité à une audience privée que j'avais avec le Pape François à Rome.

Monseigneur Le Gall raconte comment BigFlo a enlevé sa casquette et a été touché par cette rencontre. Les deux rappeurs Toulousains ont beau avoir décroché une victoire de la musique, ils ont beau remplir des Zénith, ils restent humbles. L'archevêque estime que ce sont un peu "les psalmistes d'aujourd'hui", les auteurs de psaumes.

Ils disent des choses de fond, simples. Moi ça m'a touché et je m'aperçois que ça touche beaucoup de jeunes, beaucoup de gens.

L'archevêque estime qu'il est important pour l'Eglise de tendre la main à ce genre de personnalités, pour attirer de nouveaux fidèles.