"J'ai eu des réactions en chinois!" : un boucher alsacien fait le buzz avec la vidéo de découpe d'un cochon

Jean-Luc Hoffmann, président de la Chambre de métiers d'Alsace et boucher à Haguenau, a posté fin juillet une vidéo sur Facebook où il se filme en train de découper un cochon. Le post a cartonné, plus de 324.000 internautes l'ont vu.

On le voit tantôt un couteau de boucher, tantôt une scie électrique à la main. Sur cette vidéo postée sur son compte Facebook le 26 juillet, Jean-Luc Hoffmann fait face à une carcasse de cochon, qu'il montre comment découper pendant près de deux minutes. Le boucher installé à Haguenau, également président de la Chambre des métiers d'Alsace, enchaine les gestes rapides, techniques, jusqu'à ne laisser plus que le tronc de l'animal à côté des parties découpées.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Créer des vocations

"J'ai fait cette vidéo dans l'optique de dire que je ne suis pas seulement président de la Chambre, mais je pratique aussi mon métier", explique Jean-Luc Hoffmann. En un peu plus de dix jours, plus de 324.000 personnes ont vu la vidéo. "J'ai été très étonné que la vidéo soit autant partagée. Je me considère comme un ambassadeur du métier de boucher, donc tout ce qui peut le mettre en valeur est positif pour moi. Si en plus ça participe à créer des vocations... "

à lire aussi Dans les Alpes-Maritimes, les métiers de l'agriculture face à la crise des vocations

La vidéo publiée sur le compte professionnel de Jean-Luc Hoffmann a même fait le tour du monde. "J'y croyais pas, j'ai eu des réactions en russe, en chinois, en arabe... La vidéo a aussi été partagée par de nombreux charcutiers en France", s'enthousiasme le boucher, qui assure que l'expérience lui a donné envie de refaire des vidéos sur les réseaux sociaux, "sur deux-trois autres sujets".