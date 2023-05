"J'ai eu un coup de cœur " : un week-end spécial célibataires organisé au Camping Paradis de Sonzay

Cela ressemble à une colonie de vacances classique. Avec défis sportifs et soirées dansantes au programme. Sauf que les participants ne sont pas adolescents, mais adultes. Ils sont une petite trentaine à s'être inscrits, dans le but de trouver l'âme-sœur, au week-end spécial célibataires organisé par le Camping Paradis "L'Arada Parc" de Sonzay, les 12, 13 et 14 mai. Un lieu privatisé pour l'occasion. C'est plus propice au rapprochement.

D'ailleurs, dès le premier soir, ça a fait mouche. Marc, un habitant du Loir-et-Cher, a passé la nuit accompagné, dans son mobil-home. Il a le sourire d'un gamin de 10 ans. "J'ai rencontré quelqu'un de bien, sourit-il. J'ai eu le coup de cœur, c'est un fait. Après, l'avenir nous le dira. C'est tout ce que j'ai à dire." Nous n'en saurons pas plus sur cette idylle naissante.

Plusieurs activités ont été proposées pour faciliter les échanges... et les rapprochements. © Radio France - Adrien Bossard

En même temps, après huit ans de célibat, il ne veut pas s'enflammer. Antoine, non plus. Échaudé par les sites de rencontres, le trentenaire qui vit à Saint-Avertin, veut prendre son temps. "On apprend à se connaître, le courant passe bien, il y a des affinités qui se créent et ça, c'est bien. Il se passera ce qu'il se passera. Le but, quand je me suis inscrit, c'était déjà de faire de nouvelles rencontres. Les sites internet, ce n'est pas mon truc. J'ai essayé, mais ça n'a jamais rien donné. Ça, c'est quand même mieux. On voit les gens."

Pari réussi, déjà des premiers rapprochements

Et si Cupidon ne lance pas tout de suite sa flèche, ce n'est pas encore perdu. "J'ai créé un groupe Whatsapp pour qu'on puisse tous se revoir plus tard, explique Karine, qui arrive de Loudun, dans la Vienne. Avec certains, on peut très bien rester amis."

La joyeuse bande, en effet, semble bien s'entendre. De quoi ravir Amandine Avril, la directrice du Camping Paradis de Sonzay. Elle ne s'attendait pas à une telle alchimie. "Je suis très contente du résultat, de voir la cohésion, la fluidité des échanges, c'est naturel. Cette idée, c'est parti d'une soirée avec des clients l'an dernier qui m'ont dit : 'Tu devrais faire un speed-dating au camping, il y a plein de célibataires et on ne s'en rend compte qu'à la fin des vacances, c'est dommage'. Je me suis dit : 'Après tout, pourquoi pas ?' Moi aussi, j'ai eu quelques années de célibat. Les sites internet, on sait que ce n'est pas toujours gagnant. Personnellement, j'ai besoin de vrais liens, de faire des rencontres en réel. Donc, je voulais remettre du vrai et des sentiments dans tout ça." Le pari est plutôt réussi. "J'ai vu, un matin, un petit-déjeuner à deux avec un petit bisou. On se dit qu'on a réussi la mission du week-end !"

