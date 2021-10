"J'ai glissé chef" : un internaute filme un bateau percutant un rocher à l'entrée du port de Bayonne

Les passants sur le port de Bayonne ont pu être surpris, ce mardi 12 octobre au matin. Entré dans le port à 8h30, un bateau a percuté un rocher au niveau de la petite digue. Un internaute présent sur place a filmé la scène et a posté ses images sur Facebook sur la page du "Collectif des amis de la digue" où la vidéo suscite une cinquantaine de commentaires plus ou moins subtils sur la conduite des marins.

Pas de dégâts

D'après la capitainerie, le choc n'a pas créé de voies d'eau sur le bateau, et il n'y a pas non plus de dégâts sur la digue. Il s'agit d'un bateau de pêche immatriculé en France mais avec des équipages espagnols à bord. Il venait pour un contrôle de sécurité. La capitainerie précise que ce bateau n'est pas souvent de passage à Bayonne. Les autorités ignorent les causes de l'accident.