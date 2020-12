"J'ai invité 2-3 potes albatros" : le Noël, au milieu de l'océan, de la navigatrice azuréenne Alexia Barrier

Qui a dit que le père Noël ne passait pas au milieu de l'Océan Indien ? Les skippeurs du Vendée Globe sont actuellement au large de l’Australie, dans l'Océan Indien. Parmi eux, l'azuréenne Alexia Barrier. La navigatrice occupe ce jeudi soir la 25ème place à bord de son monocoque TSE-4myplanet, décoré pour l'occasion.

Avant de partir, Alexia Barrier n'a pas oublié de récupérer son repas du réveillon. Au menu ce soir, une pintade au foie gras lyophilisé et un gâteau chocolat-poire, préparés par la cheffe Sophie. "J'ai aussi une petite bouteille de Champagne, on verra si j'en bois, parce que la dernière fois, au Cap de Bonne Espérance, je n'avais pas réussi à boire une goutte d'alcool tellement j'étais fatiguée", se souvient la navigatrice.

Malgré sa course, elle n'oublie pas pour autant les conseils de Jean Castex puisqu'elle prévoit moins de six couverts à table. "Pour ce dîner de Noël, j'ai invité 2-3 potes albatros. Alors, on a un petit problème, on ne s'entend pas très bien sur le déroulé de ce dîner. Moi je veux manger à l'intérieur, les albatros me disent que leurs ailes ne passeront jamais par la porte, il est hors de question que je dîne dehors", s'amuse-t-elle.

Des cadeaux livrés en avance

Le père Noël étant très occupé sur le continent, il a sous-traité la livraison avec un peu d'avance mais le déballage aura bien lieu dans la soirée du 24 au 25. "Je crois que le père Noël avait la flemme de venir jusqu'ici, ça fait un peu loin", regrette la navigatrice qui a su garder son âme d'enfant.

Un Noël loin des proches

Évidemment, passer les fêtes au milieu de l'Océan sans personne c'est inédit dans la vie d'Alexia Barrier mais c'est aussi une expérience formidable. "Je suis ravie d'être en mer même si mes proches me manquent. En fait, ça fait trois jours que je rêve qu'on a le droit de s'arrêter pour être avec nos proches mais la réalité est bien là. Un Noël, sur un Vendée Globe, c'est pas tous les jours que ça arrive", positive l'azuréenne qui pense à ses proches et à ses équipes.