Saintes-Maries-de-la-Mer, France

A vos marques, prêt, grillez !

Une centaine de "sérial-grilleurs" s'affrontent ce week-end aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône) pour le championnat de France de barbecue.

C'est la 6ème édition de ce concours lancé en 2013 par un passionné du barbecue. 10.000 visiteurs sont attendus au total sur le week-end pour admirer les grilladins en pleine action. Des grilladins venus de toute la France qui sont jugés sur plusieurs épreuves : le porc, le bœuf ou encore les desserts par des professionnels de la restauration. Et ici on aime les saucisses et autres viandes.

J'ai la plus belle chipo des Bouches-du-Rhône, elle est belle, elle est dodue, elle est grillée". Olivier un des participants.

Le championnat de France de #barbecue aux Saintes-Maries-de-la-mer ! 200 candidats cette année pour confectionner plats et desserts sur le grill. pic.twitter.com/azL5OKaF7g — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) June 23, 2018

Sur le week-end 10.000 visiteurs sont attendus sur cette petite place du centre-ville des Saintes-Maries-de-la-Mer et deux cent participants au concours.

On a des gens qui viennent de toute la France, les plus éloignés se sont ceux qui viennent des iles marquises. Ils m'ont dit avoir mis sept jours pour venir ici juste pour cette fête du barbecue.

Que diriez-vous d’un bon #barbecue en plein soleil ? Aux Saintes-Maries-de-la-MEr on fait les meilleurs ! pic.twitter.com/BBiGVLvTk8 — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) June 23, 2018

Une histoire d'amour entre les grillades et un passionné à l'origine de ce concours.

Jean-François Dupont est le créateur du championnat de France de barbecue. Que lui est-il passé par la tête ? Une histoire de passion pour ce quadragénaire. .

Comme beaucoup de gens je pensais être le roi du barbecue dans mon jardin. J'ai eu envie de me mesurer aux autres dans un concours mais ça n'existait pas". Jean-François Dupont, le créateur du concours

Au total, il se vend un million de barbecues chaque année en France. De plus en plus sophistiqués, ils peuvent coûter jusqu'à 4 000 euros.

Qui sera le meilleur grilladin ? Reportage dans les allées du concours Copier

Eh Champion ? Quels conseils pour réussir mes grillades ?

On a demandé avant ce dimanche à un des gagnants comment bien réussir ses grillades. Et c'est tout un art pour Olivier, 27 ans, qui fait deux cent barbecues par an.

Le secret c'est de ne pas piquer les saucisses et merguez. Pourquoi ? Parce qu'à la cuisson le gras fond et sort de la peau et à partir du moment où il n'y a plus de gras c'est sec et pas bon." Olivier et ses conseils barbecue.

Découvrez les autres conseils d'Olivier pour votre barbecue Copier

Le programme des ateliers grillade pour les novices © Radio France - Fabien FOUREL