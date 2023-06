DJ Snake, habitué des show surprenants et inédits !

Il y a quelques années, le Français le plus écouté au monde, qui a grandit chez nous à Ermont ainsi qu'au Plessis-Bouchard, dans le Val d'Oise avait déjà mixé au sommet de l'Arc de Triomphe ou encore au Parc des Princes .

Là c'est sur la plus belle avenue du monde, au McDo des Champs-Elysées, qu'il a donné rendez-vous à 600 invités pour lancer le menu DJ Snake.

À noter que pour permettre le show, à la place des caisses, deux platines de DJ ont été installées face aux cuisines où les employés ont l'habitude de préparer nuggets, frites et BigMac.

Mais alors, à quoi ressemble le menu Dj Snake ?

Disponible dans tout le pays pendant encore 2 semaines, en Best Of ou Maxi Best Of, voici ce que DJ Snake a sélectionné pour son menu éponyme : un double cheeseburger, de frites, d’un Coca sans sucre et d’un sundae caramel. C’est la première fois qu’un Français a droit à son propre menu. Le prix peut varier selon ses restaurants.

« J’ai passé mes anniversaires d’enfance chez McDo »

Dans un communiqué publié il y a quelques jours, Dj Snake raconte de son attachement au fast-food « J’ai passé mes anniversaires d’enfance chez McDo, ce sont des super souvenirs pour moi avec ma famille, et mes amis. Et maintenant, c’est un repère quand je suis en tournée partout dans le monde, on finit souvent les shows avec un menu McDo »