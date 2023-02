"J'ai tatoué un cafard sur une fesse" : la toute première convention du tatouage à Orléans fait le plein

De l'ambiance, quelques curieux et beaucoup d'initiés à la première convention de tatouage jamais organisée à Orléans. Ils sont des milliers à être venus des quatre coins du Loiret pour assister à l'évènement organisé à CO'Met, la nouvelle salle d'évènementiel de la métropole.

"C'est quand même un gros évènement qui se passe sur Orléans, on voulait venir voir ça !", s'enthousiasme Laure, qui a fait la route depuis Châteaudun avec ses deux filles. Elles sont impressionnées par le tatouage XXL fait de fleurs et d'ornements qui recouvre tout le dos d'Anaïs. La jeune femme a passé six heures sur la table de sa tatoueuse préférée pour recouvrir un papillon qu'elle n'aimait plus. "Ce recouvrement, c'est un nouveau départ, une nouvelle prise de confiance en soi", confie-t-elle.

Tatouages mère-fille, requin sur le bras et cafard sur les fesses

Pour Angélique et sa fille, ce sera un tatouage pour sceller leur relation et leur passion pour Harry Potter. "Là on se fait la voix neuf trois quart et les lunettes d'Harry Potter sur la cheville", montre-t-elle. La Loirétaine est loin d'être stressée parce qu'elle en déjà à son deuxième de la journée. "C'est ma première convention, je rentabilise !", plaisante-t-elle. Sa tatoueuse, Miss Pink Tatoo, venue de l'Oise pour exposer et tatouer à la convention d'Orléans est aussi ravie qu'elle par l'évènement. "L'oganisateur a mis la barre très haute", affirme-t-elle.

À quelques mètres, sur le stand du rennais Alexandre, Carine demande à se faire tatouer un requin qui sort de l'eau sur l'avant-bras "parce qu'elle adorerait nager avec les requins", glisse son mari. Un projet qu'elle a depuis des mois, elle profite donc de la convention pour le concrétiser. Pour cette aide-soignante en Ehpad, le tabou du tatouage n'existe plus : "c'est d'un autre temps tout ça" analyse-t-elle.

Une fille et sa mère ont décidé de se faire un tatouage commun Harry-Potter sur la cheville. © Radio France - Margaux Queffélec

Selon les tatoueurs, les fleurs, le symbole infini, les lettrages, les attrape-coeur et les horloges sont depuis quelques années les plus demandés. De plus en plus de clients craquent aussi pour des tatouages "flash", c'est-à-dire déjà dessinés par les tatoueurs et non plus personnalisés. Mais certains clients ont des demandes plus insolites. "Tout à l'heure, j'ai tatoué un cafard sur des fesses", lance Alexandre en rigolant, "pour qu'on le lui claque".