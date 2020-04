J'ai testé pour vous : se couper les cheveux pendant le confinement

Peut-être que certains d'entre vous se disent qu'ils auraient bien besoin d'une petite coupe. Les salons de coiffure sont fermés à cause du confinement, mais vos cheveux, eux, continuent de pousser... Alors il y en a qui laissent faire, et d'autres qui agissent, comme notre reporter Tommy Cattaneo.

"Au pire, ça repousse". C'est ce que je me suis dit quand, déterminé à me débarrasser des longues pattes et des petits cheveux qui descendaient sur mes oreilles, j'ai demandé à Maëlle, ma petite amie, de s'improviser coiffeuse. Parce que nos cheveux, le confinement, ils s'en fichent ! Alors malgré l'appel de plusieurs coiffeurs à manier la paire de ciseaux ou la tondeuse avec parcimonie, j'ai décidé de sauter le pas.

Tuto YouTube et tondeuse à barbe

Comme il s'agit d'une première, nous avons regardé quelques vidéos sur Youtube avant de nous lancer. Nous avons trouvé celle d'un internaute qui, selon ses dires, se coupe lui-même les cheveux depuis deux ans. On part sur une coupe simple : trois millimètres sur les côtés. L'idéal, c'est d'avoir une vraie tondeuse pour cheveux à la maison, mais je n'ai qu'une vieille tondeuse à barbe que j'ai retrouvée dans un placard. Pas grave, ça fait l'affaire.

Quelques coups de ciseaux sur le dessus

Pour le dessus, on laisse un peu de longueur, les ciseaux suffisent. "C'est un peu plus technique les ciseaux," confie Maëlle, ma coiffeuse du jour. De mon côté, je ne suis pas hyper rassuré, mais on verra bien le résultat final. Trois quart d'heure plus tard et après un dernier coup de tondeuse dans la nuque et derrière les oreilles pour les finitions, la coupe est terminée et je suis très satisfait. Maëlle s'en est très bien sortie.

Un conseil supplémentaire pour ceux qui voudraient tenter l'expérience : évitez de faire ça dans la douche. Les cheveux ont bouché le siphon de la mienne. Heureusement qu'il existe aussi des tutos plomberie.