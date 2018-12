J'ai testé pour vous : le bain de Noël dans la Manche

Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin, France

C'est une méthode assez radicale pour se donner du tonus après un réveillon très copieux et/ou très arrosé : se baigner dans la Manche le jour de Noël. La tradition a été honorée ce mardi matin, à 11 heures, par une vingtaine de courageux et courageuses sur la plage de Colignon à Tourlaville, près de Cherbourg. La température était la même dans l'eau que dehors, autour de 10 degrés. Notre journaliste a testé pour vous et en tire quelques enseignements.

Pour ces habituées du bain hivernal, la seule chose qui change, c'est le costume. - Valentine joubin

Ne pas trop hésiter

Faut-il se mettre en condition, faire des exercices avant d'aller se baigner? "Non, non pas du tout, on enfile son maillot et on y va!", répond Sylvie, 58 ans, qui se baigne tous les 25 décembre depuis 15 ans. Pour entrer dans l'eau, cette habitante de Gonneville prend quand même quelques précautions : "je me mouille les bras, la nuque, la poitrine et puis allez!". "Il ne faut pas risquer le choc thermique mais il ne faut pas non plus traîner", ajoute Michel, un fan du bain post réveillon "ça efface un peu les excès qu'on a pu faire".

Cinq minutes avant l'engourdissement

Le premier contact des pieds avec les vagues est un choc, l'eau est comme on s'y attend, glacée. "Dix degrés c'est moins froid que certaines années", affirme pourtant Michel, thermomètre à la main. Et puis, entraîné par l’émulation collective, on s'avance, immergeant les cuisses puis le ventre et là on ressent comme des picotements, "ça pince hein?!". Et puis on finit par s'habituer au froid et même à sentir comme des courants chauds. Mais au bout de cinq minutes, épaules sous l'eau, ce sont les jambes que l'on ne sent plus. Il est temps de sortir.

Sylvie, 58 ans, qui se baigne tous les 25 décembre depuis 15 ans, est restée 20 minutes dans l'eau. - Valentine Joubin

Un vin chaud pour se réchauffer et se féliciter

"Bravo, pour une première c'est très bien!", nous félicite Sylvie qui, elle, est restée 20 minutes dans l'eau. "Les cinq premières minutes sont rudes mais après c'est agréable". "Vous êtes invitée à boire le vin chaud maintenant!". Vin ou café accompagnés d'une patte de fruit ou d'un chocolat, offerts par Sylvie et son mari. Tout le monde a les mains tremblantes et un sourire plein de fierté, "J'avais emmené mon maillot mais je n'étais vraiment pas sûre d'y arriver", confie Mathilde, nouvelle recrue comme nous.