"J'ai une élève de 75 ans !" : 1 million d'abonnés sur les réseaux de ce moniteur d'auto-école à Evry !

"Des vidéos sur la conduite, des tutos pour prendre correctement un giratoire ou bien préparer l'examen"

C'est devant son auto-école située dans Evry Village que nous retrouvons Kris. Alors qu'une voiture de l'auto-école vient de partir avec un élève pour une session de conduite, la conversation s'engage devant l'autre voiture restée sur le parking.

Comment détecter les priorités a droite ? Comment se déroule une première heure de conduite ? Mais aussi les fautes à éviter lors de l'examen du permis de conduire. Voici ce qu'on retrouve sur les comptes TikTok et Instagram de Kris.

Reconnu dans la rue jusqu'en Espagne !

Interpellé a plusieurs reprises cet été sur des aires d'autoroutes jusqu'en Espagne, pour Kris, tout a commencé il y a 4 ans. Au départ employé dans l'informatique, il décide de se lancer dans le métier de moniteur d'auto-école avec son ami et futur associé Mickael.

Sa présence sur les réseaux sociaux, il la doit à sa femme qui l'a poussé a créer son compte Instagram en Mars 2020 puis TikTok plus récemment : "Je me sers de ces comptes pour montrer qu'il y a des moniteurs qui aiment leur métier et qu'ils le font bien. On a trop souvent une mauvaise image des auto-école"

"J'ai eu une élève de 75 ans !"

Kris nous confie qu'il y a quelques jours, une femme de 75 ans, détentrice du permis depuis de nombreuses années, est venue faire une mise à niveau pour ré-apprendre a prendre les giratoires. La vidéo a également été partagée sur ses réseaux sociaux.

