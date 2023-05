J'ai volé avec la Patrouille de France ! Ç'est beau de faire l'oiseau, Récit.

Nous sommes en 2003, la Patrouille de France se prépare à fêter ses 50 ans. Un demi-siècle pour cette formation au nom si célèbre. Mais d’où vient ce nom ? On a l’impression que la Patrouille de France a toujours existé, tant elle fait partie de notre patrimoine. Encore plus dans le ciel vauclusien, puisque ses célèbres pilotes s’y entraînent au moins deux fois par semaine, toute l’année.

ⓘ Publicité

Je suis parti pendant deux mois, pour un atelier de création radiophonique, sur les traces de ce qui ont fait et font ces acrobaties incroyables dans le ciel.

Deux mois avec eux, à Salon-de-Provence, au Plan de Dieu, mais aussi à Paris, dans les Alpes, en Bretagne, et bien sur en meetings aériens.

Deux mois pour apprendre l’esprit de corps, le travail acharné, la grande et la petite histoire de la patrouille de France, mais aussi à être accepté au sein des neufs pilotes, de leurs mécaniciens et de leurs équipes de soutien.

La grande et la petite histoire commencent avec les pilotes de Pierre Delachenal, sur un meeting, à Alger, le 17 mai 1953. Il me la raconte, en duo, avec Jacques Noetinger, le commentateur et inventeur du nom "Patrouille de France".

loading

Aux côtés des pilotes, j'ai découvert un indispensable pour voler en patrouille : la confiance. La vie de ces pilotes dépend des autres. Je n'ai jamais retrouvé une telle synergie entre les Hommes. La préparation est la clé mais le lien invisible entre eux reste encore le plus important. Et cela depuis toujours. Beaucoup d'organisations ou d'entreprises devraient prendre exemple.

loading

Après avoir partagé tant de moments au sol, en escadron et en meeting, il restait le plus beau, le plus fort. Embarquer à bord d'un Alphajet bleu-blanc-rouge et découvrir les sensations dont on me parle depuis si longtemps. On décolle depuis le meeting de Valenciennes, direction le meeting d'Orange. Un vol de liaison avec des "mises-dos", comprenez un "entrainement réduit", sur le Plan de Dieu avant d'atterrir sur la base d'Orange. Météo moyenne au départ de Valenciennes, normal on est chez les Chtis !

Un regard dans le rétro © Radio France - DB

Décollage à Valenciennes © Radio France - DB

Le souplesse de l'avion est impressionante. C'est très maniable, doux, rapide mais ce qui me frappe c'est la configuration du siège du passager. En hauteur, dans une bulle de verre, on voit à 360 degrès en vol. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impresison de voler. Vraiment voler. Le soleil est fort, nous avons percé la couche de nuages, et devant, à droite, à gauche, derrière, une mer blanche. On ne perçoit pas cette immensité par les hublots des avions de ligne. Là, c'est "à perte de vue".

En vol, au décollage © Radio France - DB

Mon pilote, Jean Louis est très détendu. je l'entends chantonner dans la radio de bord. Il m'explique que c'est son habitude pendant les liaisons. Il se détend et repense au déroulé de la représentation qui sera donnée au meeting d'Orange, cet après-midi. On parle aussi de "la musique" qui définit l'enchaînement des figures au rythme de la voix du pilote leader de la Patrouille de France. Cette musique, tout le monde l'a en tête. Au sol et en l'air.

loading

Il faut attendre Montélimar pour voir les nuages se fragmenter. Je reconnais très vite le Rhône, Tricastin, puis Orange et ensuite le Plan de Dieu. Cette ancienne piste de l'armée est placée entre Orange et les Dentelles de Montmirail. La suite, c'est la "remise en condition". On enchaîne toute un série de figures. La tête à l'envers face aux Dentelles de Montmiral reste un souvenir inoubliable. Je me laisse faire. J'ai confiance en mon pilote et en ses équipiers. Les sensations sont si fortes, le soleil brille, il fait chaud, ça bouge, vite, très vite. Heureusement, il y a dans tous les avions de chasse une touche magique : le 100% oxygène. A partir de là, on ne respire plus que de l'oxygène. Ça aide vraiment à tenir le coup et à ne pas trop se sentir vaseux. J'ai découvert le bouton un peu tard, à la fin de l'entraînement. Sequence émotions.

On repart vers la base d'Orange pour y atterrir. Autre séquence émotions, le passage en bleu-blanc-rouge sur mon village : Jonquières. Comme un joli rêve qui se réalise et la grande fierté d'avoir volé avec ces grands pilotes.

Au roulage après avoir atterri à Orange © Radio France - DB

J'attends avec impatience le show de l'après midi. Le beau temps est là. La Mont Ventoux dans l'axe et les pilotes donnent leur meilleur. Je suis un peu resté sur les nuages quand même. Ce rêve que j'avais évoqué avec Anne, ma compagne, quelques mois plus tôt, en mangeant une pizza sur le capot d'une voiture, en regardant les mirage 2000 décoller à Caritat, s'est réalisé. La boucle est bouclée. Et en plus, la boucle c'est une figure très difficile que font les pilotes de la Patrouille de France, avant de terminer par un grand coeur.