"J'aime tout ce qui est beau dans la vie", cinq centenaires honorées dans un Ehpad des Deux-Sèvres

"C'est un jour mémorable pour la maison de retraite". Au micro, le directeur de l'Ehpad Sainte-Famille de Nueil-les-Aubiers, Ludovic Blot, rend hommage aux cinq centenaires. Il y a Jacqueline, Marie ou encore Marie-Josèphe, 107 ans, la doyenne. Chacune reçoit un bouquet de fleurs et la médaille de la ville de Nueil-les-Aubiers. "C'est presque la Légion d'honneur !", lance Marie Giraud, 103 ans, aux anges.

Etre centenaire, "maintenant ça ne me fait plus rien", lance-t-elle, élégante avec son pantalon bleu marine, son haut assorti et son collier de perle. "Mais quand j'ai passé ce cap je me suis dit quand même c'est étrange que je sois si bien dans ma tête et dans mon corps quoi que souffrant toujours un peu". Son secret ? "Je n'ai pas de secret particulier", répond-elle tout en poursuivant "j'aime tout ce qui est beau dans la vie et je crois bien que ça m'a aidé à vieillir".

"Envie de devenir comme elles"

Pas de secret non plus assure Marie-Josèphe, 107 ans. "Je mange bien, sauf la soupe à la tomate", dit-elle. Elle se déplace à l'aide d'un déambulateur mais ça ne l'empêche pas de participer aux activités comme "la gym, j'en fais tous les jours". Jacqueline 102 ans elle "adore lire. Ça m'évade. Et puis ça instruit en même temps". De quoi susciter l'admiration du personnel. Pour Héloïse, animatrice depuis 21 ans à l'Ehpad Sainte-Famille, "de voir des personnes qui ont plus de 100 ans, dans une bonne santé, qui se déplacent, discutent, s'intéressent, ça donne envie à toutes les personnes qui travaillent là et qui habitent là de devenir comme elles".