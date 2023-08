"J'espère que des gens vont me repérer" : un Isérois de 13 ans participe à The Voice Kids

Il y aura à nouveau un isérois sur la scène de The Voice ce mardi soir. Le célèbre concours de chant de TF1 va voir se produire un jeune chanteur de 13 ans originaire de Saint-Georges-d'Espéranche (entre Bourgoin-Jallieu et Vienne). Il s'appelle Maxence Colomer et il va tenter de passer ce soir l'épreuve des auditions à l'aveugle.

Depuis longtemps, l'adolescent souhait participer à l'émission mais il attendait le feu vert de sa prof de chant : "elle m'a finalement conseillé de le faire, elle a estimé que j'étais prêt, elle sentais que j'étais prêt" raconte Maxence. mais malgré cela, l'émission n'a pas été de tout repos : "pendant le tournage, il y avait de grands moments d'attente, la tension montait, on ne savait pas si on était retenu ou pas au tour suivant, c'était mémorable".

Des allers-retours réguliers à Paris pour le tournage

Le tournage a duré près de six mois, jusqu'en janvier dernier, avec des allers-retours réguliers sur Paris. Une aventure donc aussi pour Yolande, la maman de Maxence : "on faisait les devoirs dans le trains par exemple" raconte la maman, qui veut que Maxence garde tout de même la tête à l'école. "C'est important qu'il fasse des études, s'il ne réussi pas dans le métier qu'il a en tête aujourd'hui". D'autant plus que le garçon commence tout juste à muer et qu'une zone d'ombre s'ouvre pour la suite.

De son côté, Maxence Colomer espère que The Voice Kids lui servira de tremplin : "j'espère que des gens vont me repérer voir m'appeler pour des prestations de chants". Et l'adolescent a tout prévu, il a déjà une adresse mail professionnelle et une chaîne YouTube .

A noter qu'une autre Iséroise participe à l'aventure, la jeune Marika, 14 ans, originaire d'Izeaux. Elle a passé l'épreuve des auditions à l'aveugle et a rejoint l'équipe de Kendji Girac.