J'irai courir chez vous !

Après avoir traversé les Pyrénées en courant l'été dernier, les deux poitevins vont aller courir au Mexique avec le peuple des Tarahumaras

Alexandre Lucas et Vincent Hulin, également journaliste à la rédaction de France Bleu Poitou, font partie des 8 coureurs français retenus pour aller se frotter aux indiens Tarahumaras réputés comme étant les coureurs parmi les plus rapides de la planète.

De 2 degrés la nuit à 40 degrés au fond des canyons.

Leur mode de locomotion est la course, qu'il pratiquent vêtus de pagnes, et avec seulement des sandales aux pieds, et ils mettent régulièrement une "raclée" à tous les coureurs occidentaux qui s'y frottent. A partir de lundi c'est une course de 180 km avec 10.000 m de dénivelé positif le tout à 2 500 m d'altitude. "On risque d'avoir très chaud, il fait 40 degrés à l'ombre au fond des canyons et seulement 2 ou 3 ° la nuit dans les montagnes." reconnait Alexandre Lucas.

Le périple sera immortalisé

"Mais on y va avant tout pour rencontrer ce peuple de coureurs nés" reconnait avec gourmandise Vincent Hulin. D'ailleurs comme pour la Transpyrénéa, le duo part avec des caméras et un drône pour immortaliser ce périple. Un périple à suivre sur France Bleu Poitou.

Les indiensTarahumaras sont réputés comme étant les coureurs parmi les plus rapides de la planète. - Jean François Tantin