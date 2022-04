Jackpot pour un Ardéchois : il remporte près de 27 millions d'euros à l'Euromillions

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 avril, la FDJ annonce qu'un septuagénaire a remporté près de 27 millions d'euros le 18 mars en validant la bonne combinaison dans un bureau de tabac de Cruas (Ardèche). "J’aimerais vraiment que plusieurs générations puissent en bénéficier", explique-t-il. Il devient le plus grand gagnant de l'Ardèche.

Ce 18 mars, ce joueur régulier - qui souhaite rester anonyme - valide ses grilles Loto et Euromillions en changeant, comme souvent, de combinaison. "Je ne sais pas d’où sont venus ces numéros, peut-être une inspiration divine", raconte-t-il à la Française des Jeux. D'habitude, il regarde les tirages à la télévision mais pas cette fois-là. Le lendemain, il retourne au bureau de tabac, valide une nouvelle grille. C'est en rentrant chez lui qu'il pense à regarder le replay du tirage de la veille et découvre la bonne nouvelle : il vient de remporter 26.825.597 euros (il partage une cagnote de plus de 53 millions d'euros avec un Espagnol).

Sa femme ne le croit pas au départ. Il faut un peu de temps au couple pour réaliser. Il prévient par la suite les enfants. L'émotion est forte surtout lorsque l'heureux gagnant se rend compte que son ticket n'est plus dans le sachet qu'il avait mis dans sa veste. On imagine alors la frayeur sa frayeur : "Il avait glissé et était resté dans ma poche".

Depuis, il continue de jouer mais avec de nouveaux numéros. Pas de superstition superflue : "Je me souviendrai longtemps de cette date, mais ce n’est pas pour autant que je mettrai des bougies sur un gâteau l’année prochaine", blague-t-il. Avec cette somme, l'Ardéchois souhaite construire des projets sans précipitation : il ne veut pas changer de maison ou de voiture et veut surtout aider sa famille.

Pour rappel, le dernier plus gros gagnant en Ardèche a remporté 2 millions d'euros grâce à un ticket Euromillions validé à Largentière en 2004.