Jackpot pour un chanceux Lorrain au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains

Une belle prime de rentrée pour un joueur du Casino 2000 de Mondorf-les-Bains au Luxembourg.

ⓘ Publicité

Le début des grandes vacances

Dimanche 27 août 2023, à 00h23 précisément, il a empoché un jackpot record de 185 219 euros sur l'une des machines à sous de l'établissement. Ce joueur est originaire de Meurthe-et-Moselle selon la direction du Casino qui explique que, proche de la retraite, il a décidé d'anticiper son départ. "Il raconte qu’il pensait travailler encore un an. Mais, après ce joli pactole, sa décision est prise, il arrête !"

1,6 millions d'euros en 2017

Ce chanceux fait son entrée parmi les plus gros jackpots du Casino depuis son ouverture il y a tout juste 40 ans. Mais il est encore loin du record établi le 17 mai 2007 : ce jour la, un joueur de 48 ans avait glissé cinq jetons de 50 cts dans une machine à sous et empochait 1 638 299 euros ! Le Casino 2000 précise que plus de 17 millions d’euros de jackpots sont payés chaque mois.