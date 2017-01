Jacques Ussel, comédien amateur à Pau, fête ses 103 ans

Jacques Ussel a fêté mardi ses 103 ans. Il est né à Agen le 17 janvier 1914. Il a vécu les années folles, et s'est marié avec une paloise en 1938, juste avant la seconde guerre mondiale. Il est à la retraite depuis 56 ans.

"J'ai mal à rien!" résume Jacques Ussel quand on lui demande comment il va. Certes, il est sourd, mais cela n'a rien à voir avec l'âge, c'est à cause de son métier. Il était navigateur, c'est à dire qu'il guidait le commandant de bord dans les avions, et à cette époque les cockpits n'étaient pas insonorisés. Il aime à raconter qu'il lit sans lunettes, "j'ai 10/10 à un oeil, 9/10 à l'autre!"

Jacques joue dans la compagnie paloise Printemps Théâtre. Ce sont ses amis, qui pour certains ont la soixantaine et pourraient donc être ses petits-enfants, qui lui ont organisé un goûter d'anniversaire. Et comme toujours, il est arrivé en chantant. "Je chante beaucoup, je fais des chansons pour mes amis qui sont tristes. Ils ne sont pas heureux, je ne sais pas ce qu'il attendent, s'amuse-t-il. Alors tous les matins je leur chante une chanson au téléphone".

Son régime alimentaire? "Pendant longtemps, c'était pas de tabac, pas d'alcool, des femmes. Maintenant je fais attention à ce que je mange, je ne bois toujours pas d'alcool, je bois de l'eau et des jus de fruits. Je mange modérément" raconte-t-il.

Jacques Ussel nous livre ses secrets de jouvance Partager le son sur : Copier

Ce qui a le plus marqué Jacques dans sa vie, ce n'est ni la guerre, ni les crises économiques, ni la politique... "c'est l'amour. J'ai bien regretté mon épouse. Je voudrais qu'elle revienne dans mon rêve, pour lui dire que je l'aimais bien".

Pourtant les relations avec son épouse n'ont visiblement pas toujours été faciles. "Quand elle me demandait ce qu'elle pouvait faire pour me faire plaisir, je lui disais "Rien. Je ne veux rien de toi". J'étais vache hein? Mais je regrette. Parce que dans le fond, si elle m'a fait cocu, c'est qu'elle avait raison. Fallait bien qu'elle s'éclate! "Jacques Ussel en pleure de rire en racontant l'histoire mouvementée de son couple. "J'ai été cocu , j'ai été malade pendant deux minutes. Parce que je me suis aperçu que j'étais libre, que j'étais libéré du serment de fidélité que j'avais fait devant Dieu et devant les hommes. Et j'en ai profité jusqu'à ma 99ème année...."