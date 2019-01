Jade, Raphaël et Alice : les trois prénoms les plus donnés à Caen l'an dernier

Caen, France

Chez les filles, Jade troisième l'an dernier, monte sur la première marche du podium cette année, avec quarante-deux bébés nés en 2018 à Caen. Juste derrière, on trouve Alice, Juliette, Louise et Mila. Emma par contre première du classement l'an dernier disparaît du top 10.

Du côté des garçons, le vainqueur, comme l'an dernier c'est Raphaël. Quarante-deux bébés nés l'an dernier à Caen portent ce prénom. Viennent ensuite Gabriel, Sacha, Maël et Tom.

Camille est très apprécié par les parents de petits garçons... quatorze d'entre eux nés en 2018 portent ce prénom mixte.

Une Queen et un Prince nés l'an dernier

Il y a ceux qui font dans le classique... et ceux qui tentent l'original. Une fille a été prénommée Ruby par exemple, une autre Trinity et une troisième Queen ! Elle s'entendra sans doute bien avec le petit Prince né l'an dernier, à moins qu'elle lui préfère le jeune Lancelot. Il y a aussi un André, un Clovis, un César, un Eugène et un Jean-Eude.

2018 n'échappe pas non plus aux modes. On compte l'an dernier cinq Louane par exemple, comme la chanteuse, ou six Lily-Rose, à l'image de la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Chez les garçons, on sent que la coupe du Monde de foot est passé par là : six bébés ont été prénommés six Kylian. Il n'y a par contre qu'un seul Zinedine, question de génération sans doute !

4959 bébés sont nés à Caen en 2018, soit 23 de moins que l'année précédente. Les garçons (2479) sont un peu plus nombreux que les filles (2467) d'après les registres d'état civil de la ville.