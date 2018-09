Les deux humoristes Jamel Debbouze et Kev Adams ont rejoué le combat entre les deux rappeurs Booba et Kaaris à l'aéroport d'Orly. Une parodie qui a déjà fait le tour du web.

Orly, France

"Ca tire les veuch" (=cheveux), dans l'aéroport, sur le tapis des bagages, les deux humoristes Jamel Debbouze et Kev Adams rejouent la scène de la bagarre entre les rappeurs Booba et Kaaris à Orly, le 1er août dernier. La rixe avait été filmée dans la salle d'embarquement par plusieurs passagers et relayée sur les réseaux sociaux. Le parquet a requis un an de prison avec sursis pour les deux rappeurs rivaux. Ils seront fixés sur leur sort le 9 octobre prochain.

Ici, pas de bouteilles de parfum lancée lors de la bagarre, mais des barres chocolatées. Et à la place des coups de poings, on peut voir sur la vidéo Jamel Debbouze tirer les cheveux de Kev Adams. Le tout filmé par un certain @benalla.

La parodie a déjà fait le tour du web avec plusieurs dizaines de milliers de vue. Un bon coup de pub pour Jamel Debbouze et Kev Adams qui feront tous les deux partie du casting d'Alad'2. Sortie du film le 3 octobre au cinéma.