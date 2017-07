PHOTOS - Un cheval coincé près de trois heures dans une salle de bain à Janneyrias

Importante mobilisation vendredi matin dans la commune de Janneyrias dans le Nord-Isère autour d'un cheval coincé dans une salle de bain pendant plusieurs heures. L'équidé a entièrement détruit la pièce, mais a fini par être évacué grâce au concours d'une vingtaine de personnes sur place.

A-t-il été attiré par un gant de crin ? Vendredi matin, un cheval s'est retrouvé coincé dans la salle de bain d'un particulier sur la commune de Janneyrias dans le Nord-Isère. La bête nommée 'Prince' s'est échappé de son enclos aux alentours de 5h. Paniqué, il se retrouve au beau milieu de la rue, sans savoir retourner sur ses pas. C'est là qu'intervient la propriétaire de la maison endommagée qui connaissait Prince : elle le fait entrer dans son jardin, mais ce dernier se faufile par la porte d'entrée direction la salle de bain !

Le cheval fait la longueur de la salle de bain dans laquelle il s'est engouffré - Stéphane Popille

Une vingtaine de personnes mobilisées pour sauver Prince

C'est la panique à nouveau pour Prince qui se retrouve bloqué dans la pièce. L'animal endommage la salle de bain, fend les toilettes, et se blesse avec des morceaux de faïence au niveau des sabots. La situation dure près de trois heures le temps que les secours puissent intervenir. Gendarmes, pompiers, vétérinaires et voisins sont sur place. Prince est anesthésié, les cloisons de la salle de bain sont cassées pour pouvoir l'évacuer, un tractopelle est mobilisé pour le transporter. Sur place, des points de suture lui sont apposés, il a été remis à son propriétaire et à retrouvé son compagnon de champ qui l'avait cherché toute la matinée.