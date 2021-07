PHOTOS- Les frères Pourcel retrouvent leur Jardins des Sens à Montpellier

Jacques et Laurent Pourcel. Ou alors, Laurent et Jacques Pourcel...

C'est le retour du Jardin des Sens à Montpellier. L'ancien restaurant 3 étoiles des frères Pourcel rouvre ses portes le 6 juillet, place de la Canourgue, dans un bâtiment classé monument historique : l'Hôtel Richer de Belleval, du nom du créateur du jardins des plantes de la ville. Dans son histoire la plus récente, l'endroit a abrité la mairie de 1816 à 1975 et ensuite le tribunal de prud'hommes, jusqu'en 2010. Six ans plus tard, le groupe Helenis-GGL s'associe au groupe Chateau-Pourcel et se lance dans la réhabilitation du bâtiment. Un investissement d'environ 15 millions d'euros.

Quatre ans de restauration et d'embellissement

"Lorsqu'on arrive, nous, en 2016, le bâtiment est très abimé. Il était en déshérence, il s'effondrait. On a tout repris avec un programme ambitieux: le transformer en hôtel 5 étoiles, un grand restaurant gastronomique, avec une fondation d'art. C'était ambitieux mais je pense qu'on est arrivés à un beau résultat" se félicite Thierry Aznar, directeur général d'Helenis.

"On a laissé tombé le béton pour la pierre"- (Jacques Pourcel)

Le hall d'entrée, coiffé d'une voute constellée de cœurs multicolores (Jim Dine), vous mène jusqu'au patio avec verrière. Là se trouve l'espace d'exposition temporaire d'art contemporain, que chacun peut visiter. Sur le côté, un bel escalier en pierre permet d'accéder à un bar monumental, dans l'ancienne salle des mariages. Levez les yeux vers le plafond et vous remarquerez un lanternon, sorte de cage vitrée, orné d'un phénix magnifique, symbole de la renaissance, réalisé avec des milliers de carapaces de scarabées, des élytres (Jan Fabre).

Reconquérir les étoiles perdues ?

Ici ou sur la terrasse, place de la Canourgue, la table bistronomique (de 22 à 42 euros). Les repas gastronomiques (120 à 240 euros) sont servis dans trois salons, dont l'un est habillé d'une fresque historique découverte pendant les travaux. "Nous, on se met facilement au niveau de deux à trois étoiles en terme de prestations culinaires, après Michelin fera ce qu'il voudra pour la notation. Ils savent que nous avons ouvert, ils vont nous visiter bientôt et on verra, ils feront ce qu'ils voudront" résume Jacques Pourcel.

"Je dirai que ce lieu est un petit palais. Un lieu chargé d'histoire avec de très très belles œuvres"- (Jacques Pourcel)

L'hôtel est constitué de 20 chambres monochromes, dont cinq suites, qui se veulent haut de gamme (de 190 à 950 euros la nuit). La décoration est raffinée, sobre (Christian Collot). De quoi trancher avec les fulgurances rock'n'roll d'un boudoir peint jusqu'au plafond avec des couleurs explosives (Olympe Racana-Weiler).

Le nouveau Jardins des Sens et sa fresque historique © Radio France - Salah Hamdaoui

L'Elytre, restaurant bistronomique et bar © Maxppp - Midi Libre

Le lanternon avec le phénix fait de carapaces de scarabées © Radio France - Salah Hamdaoui

Le patio avec verrière © Radio France - Salah Hamdaoui

Bustes romains devant la salle d'exposition © Radio France - Salah Hamdaoui

Une des chambres © Radio France - Salah hamdaoui

Une autre chambre © Radio France - Salah Hamdaoui

Boudoir aux couleurs explosives © Maxppp - Midi Libre