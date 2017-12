Javron-les-Chapelles, France

Sur les tables, une vingtaine de couverts. Les invités prendront bientôt place, tous réunis autour de Madeleine, la star de la journée. "Née le 20 novembre 1927 !" aime-t-elle répèter. Et comme pour toutes familles nombreuses, pas facile de retenir les prénoms. "Alors il y a Jérôme, (on lui souffle à l'oreille), Julien, et puis Nathanaël, le petit dernier" énumère-t-elle.

Une famille avec déjà pas mal de centenaires

Photo de famille autour de Madeleine, 90 ans © Radio France - Fabien Burgaud

Avec Nathanaël né il y a trois mois, c'est donc une 5e génération qui participe à la fête. Madeleine tient le nourrisson dans les bras, le sourire aux lèvres. "Je profite simplement de ma retraite. Et je suis heureuse d'être aussi bien entourée", glisse-t-elle, pudiquement. Place ensuite aux nombreuses photos. Tout le monde veut la sienne. Sur un vieil appareil photo pour certains, sur le réseau social Snapchat pour d'autres. Question de générations.

La nonagénaire est coquette, boucle d'oreille et veston pour l'occasion. Très en forme, même s'il faut parfois hausser un peu la voix. Son fils Jean-Louis n'est pas surpris par le dynamisme de Madeleine. "Sa porte est toujours ouverte, avec toujours plein de monde. Elle excelle à la couture, même à 90 ans. Sa gentillesse, son amour, tout ça attire les gens chez elle. Et ça fait son grand bonheur", pose-t-il. De la couture, mais aussi un scrabble ou un jeu de cartes à l'occasion. "Je n'aime pas être seule" avoue l'ancienne agricultrice.

Sur la table du restaurant "L'escapade" de Javron-les-Chapelles, à la place de Madeleine © Radio France - Fabien Burgaud

90 bougies, et bientôt plus ? Coryse en mettrait sa main à couper. C'est la belle-fille de Madeleine. "Dans la famille de mamie, il y a des tantes centenaires, une de 106 et une autre de 103 ans. On espère bien fêter les 95 et 100 ans ! Ça va perdurer encore quelques années". Et d'ici là, elle est en sûre, la famille Valette va encore s'agrandir .