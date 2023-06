"Je jouerai de la musique jusqu'au dernier moment", à 90 ans, Albert Delaunay joue du bugle en Mayenne

À 90 ans, il souffle encore dans une trompette. Enfin, dans un bugle. Les deux instruments se ressemblent beaucoup, le son du bugle est plus grave. Albert Delaunay est sur le point d'avoir 90 ans, le mois prochain, et on l'entendra ce dimanche 25 juin en concert à la Foire expo de Bierné les Villages, dans le Sud-Mayenne avec l'Harmonie de Bierné, un groupe dont il fait partie depuis des années. Albert habite à Saint-Denis-d'Anjou, dans le Sud-Mayenne et chaque semaine, il fait plusieurs kilomètres pour aller répéter à Bierné. Ça lui arrive même, comme le week-end dernier, d'aller se produire avec un autre groupe de musiciens en Loire-Atlantique. On ne l'arrête plus. Il faut dire qu'il est un peu tombé dans la musique quand il était petit.

"La musique est un passe-temps"

Albert Delaunay a commencé ses premières gammes très tôt. "J'ai débuté le solfège tout de suite après la guerre 39-45 et j'ai commencé par l'alto (un instrument à corde, NDLR), je l'ai fait pendant deux ans quand même et après je suis passé au bugle", se souvient-il. Les années de bugle commencent donc à s'accumuler pour lui. "Ça fait au moins 74 ans que je joue de cet instrument", compte Albert, "pour moi la musique, c'est un passe-temps, je ne connais que ça, je n'ai jamais pratiqué de sport ni rien du tout, ça a toujours été la musique". "J'arrêterai la musique quand je ne pourrai plus avancer, jusqu'au dernier moment", avoue le musicien qui peut tenir huit heures debout pendant un concert en extérieur.

"Ils me disent qu'à mon âge, c'est formidable"

Dans toute sa carrière de joueur de bugle, il n'a raté aucune répétition, quitte à chambouler son calendrier pour assister aux entraînements. Pour se perfectionner, le musicien répète chez lui, la journée ou le soir avec sa fenêtre ouverte, pour le plus grand bonheur de ses voisins. "Des fois, certains me disent 'Ah, on ne t'a pas entendu aujourd'hui', quand je ne répète pas, alors ils me disent que je devrais m'entraîner pour qu'ils m'entendent", sourit Albert.

À 90 ans, le musicien étonne toujours et ne passe pas inaperçu quand il défile avec son bugle. "Ils me disent qu'à mon âge, c'est formidable, que j'arrive à suivre pour les défilés et les concerts, je ne fatigue pas, c'est drôle, j'ai vraiment une résistance que beaucoup ne peuvent pas avoir", tente le super-papi. Il ne sait pas si le fait d'avoir porté beaucoup de sacs de grains où d'avoir été un super commercial avec ses clients quand il travaillait qui lui ont donné de l'énergie, mais en tout cas Albert Delaunay ne compte pas s'arrêter de chanter tout de suite.