"Un pas vers le futur" : après son flyboard, Franky Zapata rêve d'une voiture volante

Sangatte, France

"On a une chance énorme" : Franky Zapata, de retour sur le sol français après avoir traversé la Manche sur sa flyboard, est apparu très ému lors d'une conférence de presse ce dimanche après-midi à Sangatte. L'homme volant a parcouru 35 km pour relier le Pas-de-Calais à Saint-Margareth's Bay, en Angleterre.

Il a remercié tous ses soutiens, la préfecture, la mairie, la région : "Tout le monde a œuvré pour que je réalise mon rêve". Les larmes aux yeux, le Marseillais de 40 ans n'a pas caché son émotion : "On a passé notre vie à arracher des victoires à la dernière seconde et ce n'est pas le hasard, c'est le travail".

"Plus tu travailles dur, plus la victoire est belle ! Honnêtement je suis comblé !" - Franky Zapata

Après un échec il y a dix jours, il s'est dit soulagé : "Quand tu échoues à deux doigts de la fin, c'est dur. Ce sont des mois de travail. C'est comme quand tu construis une maison, et que quand tu fermes la porte la maison s'écroule." Alors quand il a vu les falaises anglais, "c'était la délivrance ! J'étais vraiment heureux".

Futur projet : la voiture volante

Franky Zapata ne cache pas ses ambitions, et notamment, faire voler une voiture : "La flyboard, c'est un pas vers le futur, tout comme l'avion de Blériot qui n'avait rien à voir avec l'A380".

Et il a déjà un autre projet en tête : la voiture volante. Projet qui est déjà bien avancé. "La base de la technologie fonctionne déjà, on attend les autorisations de vol dans les prochains jours", souligne le Marseillais. L'engin pourrait aller jusqu'à "300-400 km/h", et voler pendant "100 à 130 kilomètres".

"Que les gens soient prêts quand nous sortirons notre voiture volante !"

Franky Zapata promet que ce nouveau véhicule sera "le produit de déplacement le plus rapide et le plus léger qui ait existé jusqu'ici".