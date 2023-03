"Je suis choqué" : Antoine Griezmann découvre sa statue au Musée Grévin

Et un footballeur de plus ! Antoine Griezmann rejoint le Musée Grévin à Paris, aux côtés de nombreuses autres figures du ballon rond telles que Zinedine Zidane, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic ou encore Cristiano Ronaldo. L'inauguration a eu lieu ce lundi 6 mars en présence du joueur de l'équipe de France.

"Ça fait bizarre de se retrouver là !"

Chouchou du public, le Mâconnais fait partie des personnalités préférées des Français, notamment des enfants : il avait donc toute sa place au sein de ce musée unique en France qui célèbre celles et ceux qui ont marqué le pays.

Antoine Griezmann sur scène lors de son entrée au Musée Grévin à Paris le lundi 6 mars 2023 © AFP - Christophe ARCHAMBAULT

Sur scène, Antoine Griezmann est resté bouche bée en découvrant son double de cire face à sa femme, ses parents et ses proches dans la salle :

"Je suis très choqué parce qu’il est très bien fait. Même les yeux, le regard, le sourire, les dents… Tout est nickel ! Je suis très ému, je suis très heureux et très fier. Un peu choqué en me regardant, mais elle est très bien réussie, c’est un beau travail réalisé par l’équipe. Je suis très fier d’être ici et j’espère y rester le plus longtemps possible", a réagi le joueur de l'équipe de France qui célèbrera ses 32 ans le 21 mars prochain.

Une statue retardée à cause du COVID

"Antoine Griezmann s'est imposé dès la Coupe du monde 2018 donc nous sommes allés prendre les mesures en 2020 chez lui à Barcelone mais avec le COVID, la Coupe du monde au Qatar et son agenda chargé, son entrée a été retardée", explique Yves Delhommeau, directeur général du Musée Grévin, au micro de Romain Ambro.

Pour façonner son double de cire, les équipes du Musée Grévin ont opté pour ce geste si spécifique de "Grizou" : la "célébration" découverte lors de l’Euro 2016 où le joueur levait ses deux mains avec pouces et auriculaires en avant, poussant même le détail jusqu'aux tatouages sur les doigts.

Pour réaliser la statue d'Antoine Griezmann, les équipes du Musée Grévin n'ont pas oublié les petits tatouages sur les doigts du footballeur Antoine Griezmann © Radio France - Romain Ambro

Pour le choix de la tenue, c'est le maillot des Bleus de la saison 2020-2021 qui a été choisi, date à laquelle les mesures ont été prises sur le footballeur numéro 7 de l'équipe de France.

Le difficile choix de la couleur de cheveux

Pour la coiffure, le choix a été cornélien pour le Musée Grévin et Antoine Griezmann a donné du fil à retordre aux équipes. "On s'est beaucoup interrogé. Il change souvent, mais on a fait le choix de garder une couleur plutôt neutre. Si le rose actuel persiste dans le temps, ses cheveux pourront aussi être roses à Grévin", a expliqué Véronique Berecz, responsable des relations extérieures au micro de France Bleu Paris.

Antoine Griezmann espère d'ailleurs revenir au Musée Grévin "tous les 10 ans, comme Zidane" pour réactualiser sa statue au fil des années, Zinedine Zidane ayant déjà eu droit, lui, à trois doubles de cire pour coller au plus près de son physique. Prochaine statue à faire son entrée : la comédienne Audrey Fleurot, le 16 mars prochain.