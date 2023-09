"Je suis éblouie" : des résidents d'un Ehpad de Gray embarquent pour une balade en canoë-kayak

Le temps est idéal en cette fin septembre pour une sortie en canoë-kayak. Et même quand on a plus de 70 ans ! Cinq résidents de l'Ehpad des Capucins de Gray ont participé à une balade organisée par le club de la commune, ce jeudi 28 septembre. "C'était très bien. Sortir un peu d'où on vit m'a fait très plaisir", explique Bernard, 79 ans.

L'excursion sur la Saône s'est étendue sur quatre kilomètres. Dominique ne regrette pas : "Je suis éblouie", s'exclame la retraitée de 72 ans. L'équipe d'animation a réussi à la convaincre de participer. Ce n'était pas gagné au départ : "Toute petite, je ne pouvais pas traverser un pont. Là, je peux vous dire que tout s'est métamorphosé. Tout s'est enclenché. Je n'ai plus peur, Je veux remercier tout le monde."

Une balade en canoë-kayak sous le soleil pour ces résidents d'un Ehpad de Gray. - Ehpad des Capucins

Les cinq résidents étaient chacun accompagnés, sur leur canoë-kayak, par un animateur ou un membre du club de Gray. "Il y avait pas mal d'appréhension au début. Les voir changer tout au long de la séance., c*'est satisfaisant**"*, souligne Baptiste Geoffrey, enseignant d'activités physiques adaptées, dans plusieurs maisons de retraite.

Au tour de trois autres Ehpad

Une nouvelle balade est organisée sur la Saône le vendredi 6 octobre pour les résidents des l'Ehpads Hotel Dieu de Gray, Saint-Hilaire de Pesmes et les Lavières de Champlitte.