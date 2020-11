"Je suis en pleine forme !!!" : la Nordiste Line Renaud s'amuse de la publication de sa nécrologie

Après la publication par erreur de sa nécrologie sur le site internet de RFI, l'actrice nordiste Line Renaud n'a pas manqué de réagir sur les réseaux sociaux. Pas fâchée pour deux sous, elle s'est montrée à la fois amusée et rassurante.

Imaginez que vous tombez sur un article internet qui annonce votre mort. C'est ce qui est arrivé à la Nordiste Line Renaud, ce lundi 16 novembre. La radio française RFI a en effet publié par erreur les nécrologies de nombreuses personnalités sur son site internet. La reine Elizabeth II, Brigitte Bardot, le footballeur Pelé, Jean-Paul Belmondo, ou encore l'actrice et chanteuse native de Nieppe (Nord).

On a ainsi vu apparaître sur le site de RFI, un article intitulé : "Disparition de Line Renaud, vedette populaire et mère du Sidaction."

Mais loin de s'offusquer de cette publication, Line Renaud a préféré en rire. Sur Twitter, la Nordiste a publié une réponse pince-sans-rire pour assurer qu'elle se portait en réalité très bien, malgré ses 92 printemps.

Encore une belle vie devant elle

Dans la foulée, d'autres internautes et personnalités - à l'instar de l'actrice Michèle Laroque - ont eux-même réagit à cette annonce de la mort de Line Renaud, soulignant qu'elle avait encore une belle vie devant elle.

Problème technique

Un peu plus tard dans l'après-midi, la radio FRI a présenté ses excuses aux personnes concernées par ces publications et aux internautes. La radio publique a invoqué "un problème technique" et a assuré que ses équipes étaient "mobilisées pour rectifier ce bug majeur".

Suite à ces excuses, la demoiselle from Armentières a publié un nouveau message sur Twitter dans lequel elle assure que cette nécrologie anticipée l'a fait "éclater de rire".