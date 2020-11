"Je suis l'enfant le plus sage de la planète", le secrétariat du Père Noël à Libourne est ouvert

Les 60 lutins du secrétariat du Père Noël de Libourne traitent depuis ce jeudi des milliers de courriers d'enfants et d'adultes du monde entier envoyés depuis le mois de juillet.

Masque rouge sur le nez, les lutins du secrétariat du Père Noël à Libourne découvrent depuis ce jeudi les listes de voeux des enfants pour le 25 décembre. Au total, ils en traitent près de 15.000 par jour.

La crise sanitaire n'a pas freiné les lettres, les cadeaux et les dessins envoyés comme chaque année au Père Noël. "Père Noël, je suis l'enfant le plus sage de la planète. Merci de m'apporter les jouets que j'ai commandés. Gros bisou, Clément", lit Jenny, qui fait partie des 60 lutins mobilisés pour l'opération.

Un vaccin contre le Covid au pied du sapin

La crise sanitaire s'est toutefois invitée dans les lettres envoyées cette année. "J'ai eu un petit garçon qui demandait peu de cadeaux parce qu'il voulait que tout le monde puisse en avoir et avec la crise sanitaire, ça allait être compliqué. Mais il y a aussi des demandes de cadeaux liées au coronavirus. Un vaccin contre la Covid, une machine contre le coronavirus... Les enfants ont beaucoup d'imagination", assure Jenny.

Les adultes aussi sont nombreux à envoyer leurs souhaits. "Une année sans Covid", "un compte en banque rempli" ou encore "un corps de rêve", les idées ne manquent pas. Les lutins ouvrent des lettres très soignées, parfois drôles et d'autres plus touchantes. "Les adultes écrivent beaucoup pour dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et vraiment, ils parlent beaucoup de la magie de Noël", remarque-t-elle.

Le secrétariat est ouvert jusqu'au 15 décembre. Pour envoyer un courrier, il faut préciser sur l'enveloppe qu'il est destiné au Père Noël et indiquer son nom, prénom et adresse.