"Je suis subjuguée" : à Rouen, l'arrivée du trois-mâts "le Français" fait son petit effet

47 mètres de long, 450 tonnes, trois mâts et des grandes voiles blanches carrés : au milieu des bateaux de croisière, "le Français" en impose. Depuis ce vendredi 31 décembre, le voilier est amarré quai d'honneur Jean Ango rive droite à Rouen dans le cadre de l'Armada 2023. Le trois-mâts barque "Le Français", a quitté Saint-Malo, lundi 27 décembre, pour venir à Rouen. Il y restera un mois, jusqu'au 4 février, et accueillera gratuitement les visiteurs à partir du week-end prochain. Mais avant ça, beaucoup d'impatients ont profité du week-end pour venir admirer le bâtiment construit au Danemark en 1948.

"Le Français" est à Rouen jusqu'au 4 février. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Ca fait penser aux grands espaces"

"On promène notre petite fille et donc on s'est dit qu'on allait venir voir le bateau, explique Anne-Elisabeth. Ca fait penser à la mer, aux grands espaces, à l'Armada etc. Il faut aussi que notre petite fille voit qu'un bateau, ce n'est pas juste un moteur. Il y a des mâts, on peut mettre des voiles, ça avance avec le vent. C'est important d'expliquer tout ça aux enfants."

"J'aime bien faire des photos. C'est jolie de voir le gréement à contre-jour, avec le soleil dedans, c'est très sympa. Et puis voir les marins ranger le cordage, c'est sympathique de voir aussi leur vie à bord.", raconte de son côté Patrice.

"Le Français" est à Rouen jusqu'au 4 février. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"J'aime ce genre de bateau"

"J'aime ce genre de bateau, c'est notre histoire donc je suis admirative. Ca me subjugue. Ca ma fait penser à nos ancêtres, à la découverte de monde, à la découverte d'autres populations. Je trouve que le bateau, c'est une ouverture. Avec l'eau, le ciel, le clapotis de la Seine, tout de suite moi je pars donc c'est chouette", se met à rêver Véronique, qui a profité d'une balade pour venir photographier "le Français".

Une exposition pour alerter sur la situation dans les pôles

"On se dit que c'est quand même agréable d'être sur un beau bateau qui fait rêver les gens, s'estime chanceux Kenan Jaouen, le commandant du voilier. J'ai été aussi beaucoup sur l'Hermione et ce sont des fabriques de rêve. Les gens aiment venir voir car ce sont un peu les rêves de lointain. On est un peu une part de rêve au milieu de la ville."

"Le Français" est à Rouen jusqu'au 4 février. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Une part de rêve à laquelle s'ajoute aussi un message. Dans la cale du bateau, on ne trouve pas de marchandises mais une exposition sur l'hivernage du Commandant Charcot en Antarctique en 1904, que les classes de la région pourront visiter. C'est un moyen d'alerter sur la situation dans les pôles.

"Le but de cette venue, c'est de faire connaitre les pôles, le fait que notre mode de vie n'est pas forcément bon pour eux, explique Kenan Jaouen. Les pôles ont en parle pour la fonte des glaces mais on ne les connait pas vraiment. Ce n'est pas juste un beau bateau en escale, c'est un beau bateau qui a un message important à passer."

Les visites du navire seront proposées gratuitement au grand public les week-ends de 10h à 12h et de 14h à 16h30, jusqu´au 4 février.