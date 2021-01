"Je vous ai perdu Klaus" : le moment de solitude d'Emmanuel Macron au forum de Davos

"Cher Klaus, je vous vois, mais vous ne bougez plus et vous ne parlez plus." Ou quand les problèmes liés aux discussions virtuelles donnent lieu à un moment de solitude. Lors d'un échange mardi 26 janvier avec Klaus Schwab, président-fondateur du Forum Economique Mondial, Emmanuel Macron l'a expérimenté à ses dépens.

Après un échange sur la coopération internationale, son interlocuteur commence bien sa phrase... mais ne la termine pas, la faute visiblement à une connexion défaillante. "Je vous ai perdu Klaus", réagit le président de la République, comme l'a repéré le journaliste politique d'RTL.

S'ensuit un long silence, des regards amusés du chef de l'état vers ses équipes... avant le retour de Klaus Schwab qui relance les discussions.