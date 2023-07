Jean, 71 ans, meilleur pétanqueur de la Mayenne : "Les jeunes, je les ai tous torpillés"

Il a 71 ans et il participe à partir de ce samedi matin 22 juillet aux championnats de France de pétanque en tête à tête à Auxerre dans l'Yonne. Jean Cherruault est licencié au club d'Azé Bon Accueil, à Château-Gontier-sur-Mayenne, et c'est le premier à représenter le club depuis sa création il y a 43 ans : "je m'entraîne deux ou trois fois par semaine, c'est l'entretien du bras. Et aux championnats de la Mayenne, les jeunes, je les ai tous torpillés. Je sais qu'il y a le gratin de la pétanque à Auxerre. Des copains vont venir m'encourager" confie-t-il à France Bleu Mayenne.

Il sait bien que ça va être dur face aux 120 autres concurrents expérimentés mais il veut se faire plaisir avant tout. Jean va tenter de faire mieux qu'il y a 10 ans quand il avait déjà participé à cette compétition nationale dans la catégorie triplette, et malheureusement il n'avait pas dépassé les quarts de finale.

