PHOTO - Jean Castex de nouveau aperçu dans le métro Parisien !

Jean Castex, un habitué du métro Parisien !

L'ancien Premier Ministre et désormais Président de la RATP à l'habitude de prendre les transports en communs ! En effet, comme l'indique cet article de nos confrères de franceinfo: Jean Castex a renoncé à presque tous les avantages accordés par décret aux anciens Premier ministres. Il a refusé la voiture de fonction et le chauffeur alors que les anciens Premier ministres peuvent en faire la demande et en bénéficier pendant dix ans et jusqu'à leurs 67 ans.

Déjà cet été, une internaute s'était retrouvée face à Jean Castex sur la Ligne 12 entre Mairie d'Issy et Aubervilliers.

Quelques mois plus tard, une autre photo avait également été beaucoup partagée avec plus de 1 574 retweets, cette fois-ci l'ancien Premier Ministre voyageait à bord des navettes automatiques de la Ligne 1.

Cette semaine, un internaute à de nouveau croisé le Président de la RATP sur une de nos lignes de métro !

Cette fois-ci Jean Castex a été repéré à l'intérieur d'une rame MF77 non rénovée que l'on peut trouver sur les lignes 7 et 8. L'internaute, qui semble avoir raté le train, lui fait bonjour depuis le quai, ce à quoi l'ex Premier Ministre répond avec un pouce en l'air ! Plutôt sympa !

