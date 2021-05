Jean Castex répond à la commerçante dijonnaise qui lui a envoyé une culotte

On vous avait relaté sur France Bleu Bourgogne l'action de ces commerçantes de Côte-d'Or qui ont participé à "l'Action culottée". Elles ont envoyé de la lingerie à Jean Castex pour réclamer la réouverture de leurs magasins jugés "non-essentiels"

Le premier ministre vient de leur répondre. Annabelle Piquet, la gérante de la boutique "Un temps pour Elle" à Dijon, habituée aux vidéos pleine d'humour nous résume sa missive dans une nouvelle publication qui ne manque pas de piquant:

On a pas envoyé des culottes pourries, on ne s'est pas moqué d'eux" -Annabelle Piquet, vendeuse à Dijon

"Dans ce contexte, j'ai transmis votre correspondance à monsieur Alain Griset (le ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises NDLR)" lit Annabelle Piquet. "Ah non, il faut que lui envoie une petite culotte à lui aussi ? " s'interroge la vendeuse. "Ça va finir par coûter cher, c’est qu'on envoie pas des culottes toutes pourries. Il y' en a qui ont envoyé du Aubade, du Lise Charmel, moi j'ai envoyé du Barbara tout neuf avec étiquette. Des culottes à 50 euros quand même ! On ne n'est pas moqué d'eux."

"S'agissant des sous-vêtements envoyés, ils seront remis a des associations caritatives" détaille Annabelle Piquet en poursuivant sa lecture "Ah bon, moi je pensais qu'il y aurait des secrétaires qui travaillent là bas et qui auraient été bien contentes. Enfin bon , si c'est remis a des associations, c'est très bien. On en attendait pas moins. C'est ce que l'on demandait."

Les commerces vestimentaires peuvent rouvrir mercredi prochain le 19 mai. Anabelle Piquet donne donc rendez-vous à ses client(e)s, et promet "une suite à Action culottée".