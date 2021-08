Jean Lassalle invite les écologistes Eric Piolle et Yannick Jadot à faucher à Lourdios-Ichère

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce jeudi 26 août, le député béarnais Jean Lassalle se met en scène en train de débroussailler ses terres chez lui à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques), et invite les élus écologistes Eric Piolle et Yannick Jadot à venir en faire de même.

Jean Lassalle en bob, short et chaussettes hautes, poussant une débroussailleuse sur les pentes de Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques : c'est le contenu de la vidéo que le député, candidat à l'élection présidentielle de 2022, a posté sur les réseaux sociaux ce jeudi 26 août, récoltant bon nombre de réactions à la fois fières et amusées.

Dans la vidéo, Jean Lassalle vante les vertus du fauchage de ses terres et en commentaire, il propose aux élus écologistes et candidats à la primaire verte Eric Piolle et Yannick Jadot de venir l'aider à débroussailler. "Cherz Eric Piolle et Yannick Jadot, j'ai deux débroussailleuses disponibles" écrit le député, en conclusion d'une vidéo où il invite tous ceux qui le peuvent à faire la même chose chez eux.