Jean-Louis Brandt va pédaler 800 km pour la bonne cause

Jean Louis Brandt a l'habitude d'aller à Saint-Étienne en scooter pour voir les Verts dans le chaudron car il n'a pas de permis. Ce lundi matin, il va faire les 800km de trajet à vélo pour une association qui vient en aide aux enfants atteints du syndrome d'Angelman.

Ils sont une dizaine à avoir pris le départ du défi 800 km pour Killian ce matin à Denain, 140 km par jour en 8 étapes jusqu'à Rive-de-Gier dans la Loire près de Saint-Étienne. Parmi eux 7 policiers qui vont faire le parcours en courant, et puis Olivier leur collègue, le papa de Killian, un ado de 16 ans qui souffre du syndrome d'Angelman et a l'âge mental d'un bébé d'un an.

Olivier a décidé de faire ses 800 km pour récolter des fonds pour l'association Killian qui finance la recherche sur ce syndrome et vient en aide aux familles d'enfants malades pour par exemple financer des lits adaptés ou des aménagements dans la maison. Sur la route, ils attendent de la mobilisation pour cette cause comme ce perlier d'art qui a fabriqué 800 paires de boucle d'oreille ou ce boulanger qui va confectionner 800 brioches au profit de l'association Killian.

Olivier est venu prendre le départ de son défi dans le Nord car il a imaginé ce challenge avec Jean-Louis Brandt, un Denaisien fan du club de foot de Saint-Étienne qui n'a pas le permis et qui n' a pas hésité à faire les 800 km en scooter pour aller voir jouer ses idoles dans le Chaudron.

Les deux hommes se sont rencontrés dans la Loire et ils ont lancé ce défi.Jean Louis très sensible à la cause des enfants handicapés a presque arrêté de fumer, repris le sport intensif, vélo et course à pied, et il a perdu 20 kilos pour tenir la semaine de défi. Mais le cariste avait déjà presque réalisé le même exploit plus jeune quand il avait fait pédaler 700 km entre Niort et Bayonne.

Seul regret pour Jean-Louis c'est que les Verts ne jouent que la semaine d'après contre le PSG, le dernier match de la saison, il lance donc un appel pour obtenir des places.