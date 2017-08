Jean-Luc Reichmann aux côtés des pompiers de la Drôme en Corse

Les pompiers drômois envoyés en renfort en Corse pour lutter contre les incendies ont reçu un soutien inattendu. L'animateur vedette de TF1 remercie les hommes du feu sur ses comptes Facebook et Twitter.

" Une Grande pensée et beaucoup de réconfort pour toutes ces femmes et ces hommes, Pompiers volontaires et professionnels, pour tous les soutiens et les secours qui sont mobilisés depuis des semaines ‼️.. Amitiés et Respect "

Le message de Jean-Luc Reichmann sur Facebook adressé aux pompiers qui luttent contre les incendies en Corse n'est pas passé inaperçu au sein du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Drôme. Sur une des photos, le logo du SDIS26 est bien visible

‼️🚒 Soutien et réconfort à tous les Pompiers 🚒 👍❤️ https://t.co/FrIyIRaHEfpic.twitter.com/14wCDi2WtH — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 6, 2017

Les pompiers de la Drôme ne sont pas restés insensibles à cette marque de sympathie envoyée par le comédien, animateur des "12 coups de midi" sur TF1. Ils lui ont répondu pour le remercier !