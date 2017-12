Jean-Marc Lugaro, cycliste de 58 ans, est en train de réussir son défi le plus fou : parcourir à vélo 100.000 kilomètres en mille jours, soit deux fois et demi le tour de la Terre. Cet habitant de Lambesc, dans le pays aixois, pédale en moyenne six heures par jour, tout en continuant à travailler.

Pélissanne, France

Lui, il ne risque pas de prendre un kilo pendant les fêtes ! Jean-Marc Lugaro aime pédaler, au-delà de l'imaginable. Cela fait deux ans qu'il roule tous les jours, souvent seul, par tous les temps : pluie, mistral ou gelées de moins 7 degrés.

Ce père de famille parcourt 135 kilomètres par jour en moyenne, avec des pointes à 500 kilomètres le week-end. Un aller-retour à Monaco ne lui fait pas peur.

"Je me lève vers 4 heures du matin, je roule environ six heures, je rentre manger vers 11h30 et je travaille l'après-midi à la mairie de Saint-Cannat." - Jean-Marc Lugaro

Ce passionné de vélo ne semble ni fatigué ni lassé par cette ingestion de kilomètres. Tout juste reconnaît-il que "le plus dur c'est de se coucher tous les soirs à 21h."

Jean-Marc est un habitué des raids au long cours, avec notamment au compteur quatre "Bordeaux-Paris" et deux "Paris-Brest-Paris" (1.200 km presque sans s'arrêter). Mais cette fois, il a mis la barre beaucoup plus haut.

49.000 km en 2017 !

Ce fondu de vélo participe au challenge "Strava" (application bien connue des cyclistes et des joggeurs). Le vainqueur est le ou la cycliste qui avale le plus de kilomètres en une année : " Il y a 1.200.000 participants dans le monde et je suis deuxième au classement, mais premier Français. En 2017, j'aurai parcouru 49.000 km. Le premier, un Britannique, atteindra les 120.000 km".

Des fans de toute la France

Jean-Marc Lugaro a été repéré par la marque de cycles Giant qui lui fournit son vélo et ses tenues. Et il est follement encouragé sur les réseaux sociaux : "Plus de 650 personnes de toute la France me suivent et me soutiennent, notamment sur Strava et via Bike'n Connect , une application qui permet aux cyclistes de se retrouver et de rouler en ensemble. Cette appli très pratique a été développée par l'ingénieur aixois Philippe Rivière et par Yoann Bagot, cycliste professionnel de Salon-de-Provence".

Quand certains de ses copains cyclistes le traitent de "fada", voici sa réponse :

"J'ai vu à la télé un type qui essayait de battre le record du nombre de noix cassées avec les fesses. Je ne suis pas plus fada que lui !"

À Pélissanne pour fêter le challenge

Le cycliste le plus célèbre du pays axiois donne rendez-vous à ses copains le 31 décembre à 10h à Pélissanne, près de Salon-de-Provence, pour fêter la réussite de son incroyable challenge.

Jean-Marc remettra ça en 2018, mais il ne lui restera "que" 16.000 km à rouler pour atteindre la barre mythique des 100.000 km en 1.000 jours. Comme il le dit souvent : "Ça va bombarder" !

L'interview de Jean-Marc Lugaro dans les studios de France Bleu Provence Copier