Jean-Marie Bigard veut rencontrer des gilets jaunes samedi à Brest

En marge de son spectacle le 12 septembre à Guipavas (Finistère), Jean-Marie Bigard prévoit d'aller à la rencontre des gilets jaunes, appelés à se mobiliser ce samedi. L'humoriste l'explique dans une vidéo sur Twitter, où il se désolidarise des propos de Jérôme Rodrigues, figure du mouvement citoyen et organisateur de la manifestation parisienne de samedi, qui a assimilé les policiers à "une bande de nazis".

"Boire un canon"

"Non, je ne peux pas défiler à côté d'un mec qui traite la police de nazis (...) Je n'irai pas, je vais aller à Brest tranquillement. Je trouverai bien un petit rond-point pour boire un canon avec mes amis les gilets jaunes."

Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2022, Jean-Marie Bigard a précisé un peu plus tard à l'AFP : "mon avion arrive à Brest à 18h20 et j'irai à un endroit où il y a des gilets jaunes car ce n'est pas parce que je me désolidarise de Jérôme Rodrigues que je suis désolidarisé du peuple, des gens les plus démunis, des gilets jaunes en général."

A Brest, des gilets jaunes ont prévu de se rassembler à partir de 13 heures dans le centre-ville.