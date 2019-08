Jean-Pierre, 86 ans, a retrouvé celle qui avait fait battre son cœur dans un bus à Paris

Jean-Pierre, 86 ans, a mis cinq jours pour retrouver sa belle inconnue rencontrée dans un bus à Paris mardi dernier. Pour pouvoir la revoir, il avait posé des mots sur les arrêts de bus et son histoire avait été relayée par les réseaux sociaux. Les retrouvailles ont eu lieu lundi.

Paris, France

Roméo a retrouvé sa Juliette. Les cinq jours d'efforts de Jean-Pierre, retraité de 86 ans, aidé par des internautes et le journal Le Parisien, ont fini par payer. Il a retrouvé la "jolie dame" de son âge rencontrée mardi 20 août 2019 dans un bus à Paris et qui avait fait chavirer son cœur.

Sur le coup, il n'avait pas pensé à lui demander son numéro de téléphone et depuis il se désespérait. Il avait alors affiché des appels dans les arrêts de bus de la ligne de bus empruntée. L'histoire s'est répandue.

Le Parisien raconte que c'est une généalogiste qui a retrouvé la vieille dame grâce à sa date de naissance, la même, à un mois près, que celle de Jean-Pierre. Sans avertir l'intéressé, elle a fait une recherche et a réussi à la localiser. Elle a appelé Jean-Pierre samedi dernier pour lui annoncer la bonne nouvelle.

Le retraité a appelé sa "jolie dame" et ils se sont fixé rendez-vous pour le lundi suivant. "J'ai mis du cœur à la retrouver. Quand on s'est vu de loin, elle avait un grand sourire et moi aussi. Son visage est aussi adorable que dans mes souvenirs", raconte Jean-Pierre au Parisien après son rendez-vous. "Je suis encore sous le charme de cette dame, c'était magique".

Et comble de bonheur pour Jean-Pierre, sa "jolie dame" est libre.