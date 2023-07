Jeannine passe la main après 46 ans à la tête du bar "Aux portes du circuit" au Mans

Une page de l'histoire du commerce de la Sarthe et des 24h du Mans se tourne. Jeannine a pris cette affaire et au départ, il n'y avait pas grand monde. En plus de 46 ans d'activité, elle aura fidélisé à la fois une clientèle internationale et des sarthois qui viennent toutes les semaines, voire pour certains tous les jours.

ⓘ Publicité

Son chouchou, c'est Monsieur Pescarolo !

"Ce qui est impressionnant, c'est de recevoir des gens qui viennent du monde entier et des locaux" souligne Jeannine avec des étoiles plein les yeux. Cette patronne a souvent été une confidente, une meilleure amie, une membre de la famille pour beaucoup de ses clients. Elle dit avec fierté : "j'aime bien donner un peu de bonheur à mes clients". sauf que maintenant, le temps est venu de passer la main. Certains de ses clients reviennent tous les ans pour les 24h depuis 40 ans. Elle ne compte pas ses heures. Tous les matins, elle se lève à 5h et sa journée se termine rarement avant 22h00. Et le rythme s'accélère la semaine des 24h. "Ah ben, c'est sur que la semaine des 24h, je n'use pas beaucoup les draps" souligne Jeanine avec son franc parler. Elle avoue qu'elle carbure au café et au pétillant. Dans son bar, il y a de nombreuses photos de personnalités et de pilotes et son chouchou, c'est : "ah ben c'est Monsieur Pescarolo, car lui, c'est Monsieur Le Mans. Il est venu plusieurs fois et c'était toujours un plaisir et un bonheur de le recevoir

Aujourd'hui, l'ambiance est plus calme que dans les années 70

Quand elle a commencé en 1977, Jeannine avoue que c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Les clients buvaient beaucoup plus et il fallait souvent intervenir pour arrêter les bagarres. Aujourd'hui, elle dit vendre beaucoup moins d'alcool, les clients sont beaucoup plus raisonnables et il n'y a plus de bagarre. "Bon, c'est sur, il y a quand même encore quelques anglais, qui sont là du matin au soir, avec de la bière, mais ça se passe bien", avoue Jeanine amusée.

Je vais me reposer, voir mes petits enfants

Le bar restaurant "Aux portes du circuit" au Mans © Radio France - Christelle Caillot

Jeannine va céder son établissement à l'ACO, l'automobile club de l'Ouest dans le courant du mois de juillet. Elle va ensuite rejoindre son appartement dans le centre du Mans car la plupart du temps, elle dormait au premier étage du bar. Elle avoue qu'elle aura du mal à retrouver un rythme normal, mais elle souhaite aussi prendre un peu soin d'elle, voir un peu plus souvent ses petits-enfants. Et puis, une fois qu'elle aura réglé toutes la partie administrative, elle souhaiterait aussi voyager. Son rêve : retourner en Afrique de l'Est car elle adore les éléphants !