Jésus arrive sur internet à Nîmes

Jésus débarque sur internet à Nîmes. Le diocèse de Nîmes propose une nouvelle chaîne de vidéos pour répondre aux grandes questions sur la foi: "Jésus répond" promet le diocèse, une sorte de catéchisme 2.0 qui s'adresse directement aux jeunes.

Qui est Jésus ? qu'est ce qu'un archevêque ? Des grandes questions autour de la religion catholique et des réponses de trois minutes, en vidéo. Le diocèse de Nîmes propose une nouvelle chaînes de vidéos destinée aux jeunes. "Jésus répond" promet le site internet créé par le diocèse.

Mais en fait, ce n'est pas vraiment Jésus qui répond, problèmes de liaison probablement, alors c'est "un bon ami" qui joue les messagers, le père Nicolas Germain, prêtre à Nîmes.

Debout, face caméra et petites notes à la main, le prêtre se lance dans une explication de 3 minutes. Des mots, des symboles s'invitent en gros et en couleur sur l'écran. Le tout doit être: amusant.

C'est une version 2.0 du catéchisme, et c'est bien l'objectif de cette chaîne de vidéo explique Marie Prache, responsable des jeunes au diocèse de Nîmes. "On sait que les vidéos, les réseaux sociaux, ça plait beaucoup aux jeunes. C'est un moyen d'information et formation aussi".

La première vidéo a été mise en ligne le 20 janvier dernier.